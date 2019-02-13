Дождь из триллионов: петербургские производители решений для энергетики готовы бороться за модернизацию ТЭС

Петербургские компании должны стать крупнейшими исполнителями контрактов на модернизацию теплоэлектростанций в рамках госпрограммы объемом от 2 до 8 трлн рублей. Главным интересантом считают «Силовые машины», однако и куда более мелкие компании готовы участвовать в проекте. Впрочем, им придется довольствоваться небольшими субподрядами, считают эксперты.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Два триллиона за счет потребителей

Петербургские компании, производящие оборудование для энергетики, ждут конкурсов по государственной программе модернизации теплоэлектростанций. Речь идет о дорогостоящих турбинах, генераторах и котлах. Правительство России одобрило программу 24 января, объявив, что первый конкурентный отбор должен состояться в апреле – мае. Согласно программе, по всей стране будут обновлены ТЭС с выработкой турбин больше 100 тыс. часов и возрастом котлов более 40 лет.

На ближайшем конкурсе уже этой весной должны быть отобраны ТЭС на 11 ГВт общей мощности, которые будут модернизированы с гарантией возврата вложенных средств за счет потребителей-юрлиц всей страны — с доходностью 13,3%.

Минэнерго оценивает объем госпрограммы в 1,9 трлн рублей, которые, подчеркивают чиновники, привлекут и частные инвестиции. Выигравшие конкурс ТЭС будут обязаны начать поставлять «модернизированную мощность» на рынок электроэнергии в 2022-2024 годах. Минэнерго обещает проводить конкурсы ежегодно и всего разыграть 41 ГВт обновляемой до 2031 года мощности. Но этого даже мало: согласно данным Минэнерго, к этому времени выработают ресурс больше 100 ГВт ТЭС.

В Петербурге — восемь ТЭС (они же ТЭЦ) общей мощностью 3,7 ГВт, формально подпадающих под требования госпрограммы. Самая старая – Центральная ТЭЦ 1897 года постройки (76 МВт), самая новая – Южная ТЭЦ 1978 года (1207 МВт). Все восемь принадлежат ПАО «ТГК-1», подконтрольному ООО «Газпром энергохолдинг». Модернизация петербургских электростанций, исходя из заложенной в программу стоимости мегаватта, может обойтись в 133 млрд рублей.

В декабре «Газпром энергохолдинг» объявил о планах модернизации 3-7 ГВт своих мощностей (из около 20 ГВт наличествующих) — в европейской части страны, на Урале и в Сибири. На первый, весенний конкурсный отбор, подтверждал глава холдинга Денис Федоров, могут попасть паросиловые установки дочерних ПАО «Мосэнерго» и нашего ТГК-1.

Жаркие, газовые, российские

Но кто бы ни оплачивал в конечном итоге счета за модернизацию, будущим подрядчикам и поставщикам оборудования куда важнее вопрос, как получить или хотя бы прикоснуться к этим миллиардам.

Главное требование к компаниям, которые хотят получить подряды на обновление ТЭС: 90% модернизированного оборудования должно быть российским.

В Петербурге располагается самый крупный возможный подрядчик программы модернизации ТЭС — ПАО «Силовые машины».

Компания бизнесмена Алексея Мордашова в прошлом году объявила, что приступает к созданию первой российской газовой турбины большой мощности — специально для грядущей госпрограммы модернизации ТЭС.

«В первом конкурсном отборе для модернизации будут выбраны проекты реконструкции традиционного для нас паросилового оборудования, – заявил «Фонтанке» гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов. – Наши производственные мощности позволяют выпускать до 8,5 ГВт турбинного оборудования в год, такой же объем генераторов, около 50 тыс. тонн котельного оборудования». По подсчетам экспертов «Фонтанки», такие объемы продукции оцениваются минимум в 300 млрд рублей.

Госпрограмма не ограничена только мощностями, производящими электроэнергию, рассуждает Тимур Липатов. Поэтому «Силовые машины» собираются сконцентрироваться на турбинах для получения одновременно электрической и тепловой энергии. Параллельно разработаны решения для замены и модернизации турбин сторонних производителей, рассказывает Тимур Липатов. Прежде всего речь идет о машинах украинского Харьковского турбинного завода.

Для разработки первой российской газовой турбины большой мощности «Силовые машины» запросили из федерального бюджета 3 млрд рублей. Если петербургское предприятие успеет создать и начать производить подобное оборудование — на конкурсы Минэнерго могут быть выставлены ТЭС, где паросиловые установки заменят на парогазовые. Тот же «Газпром энергохолдинг» хотел бы поставить новые российские газовые турбины на Ставропольскую и Сургутскую ГРЭС.

Ждущие приглашения

В офисе российской дочерней компании германского концерна Siemens «Фонтанке» заявили, что тоже очень хотели бы участвовать в госпрограмме модернизации ТЭС. Петербургское ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (Siemens AG – 65%, ОАО «Силовые машины» – 35%) как раз специализируется на газовых турбинах для электростанций и могло бы стать еще одним крупным подрядчиком. Турбины петербургского завода Siemens, например, стоят на переведенном несколько лет назад с мазута на газ блоке Киришской ГРЭС.

«Переход с паросилового цикла с КПД около 35% на парогазовый цикл с эффективностью выше 50% стал бы важным качественным шагом для российской энергетики, поэтому газовые турбины большой мощности могут и должны стать основой ее модернизации, – говорят в Siemens. – Разница в этих технологиях почти в сто лет, и то, что будет заложено в программу модернизации, будет работать и в 2030-х, и в 2050-х годах».

Однако сейчас это оборудование Siemens не соответствует требованию госпрограммы по локализации. А стопроцентную локализацию в России, на заводе в Петербурге в компании обещают ближе к 2025 году — но «при экономически обоснованном числе заказов на эти турбины на ближайшие 10-15 лет».

В Siemens ждут гарантий участия в многомиллиардных подрядах на модернизацию ТЭС — и только тогда готовы увеличивать локализацию, говорит источник, близкий компании. А в этом процессе должны будут участвовать уже более мелкие российские предприятия.

Согласные на несколько миллионов

Кроме создающих основные детали ТЭС гигантов индустрии, в Петербурге есть множество компаний, производящих оборудование, которое так или иначе может быть использовано на теплоэлектростанциях.

По данным СПАРК, в городе работает 73 компаний с выручкой более 100 млн рублей, занимающихся изготовлением электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры.

Как правило, большинство из них не столько производит оборудование, сколько занимается монтажом и проектированием энергообъектов. Они тоже кандидаты на участие в триллионной госпрограмме – на субподряде. Именно их руками зачастую и делается значительная часть черновой работы. Их совокупный доход, согласно последней годовой отчетности, составил 63 млрд рублей. Есть убыточные фирмы, но в целом этот сегмент работает в плюс и показывает общую отраслевую чистую прибыль в 1,1 млрд рублей.

На распределительной и регулирующей аппаратуре специализируется ООО НПО «Электроавтоматика» с годовой выручкой в 400 млн рублей. Компания уже имеет подходящий опыт: поставляла оборудование для петербургской Юго-Западной ТЭЦ. Про госпрограмму слышала, участвовать – хочет. «Вряд ли что-то сможет помешать. Если, конечно, проявить настоящее желание», – говорит гендиректор «Электроавтоматики» Андрей Власюк.

ООО «НГ-Энерго» бизнесменов Андрея Рудского, Игоря Бутвина и Дмитрия Сидорова – самый крупный петербургский участник рынка энергоподряда (9,9 млрд за 2017 год). Компания готова брать на себя проектирование, строительство и сервис электростанций. Помимо стационарных объектов, «НГ-Энерго» готово строить небольшие резервные модули на время ремонта основных мощностей ТЭС. Из недавних примеров – станция 8,5 МВт на попутном нефтяном газе для ОАО «НК Русснефть» или дизельная 5 МВт для ООО «Газпром социнвест».

ООО «Спецэнерго» специализируется на строительстве мобильных колесных подстанций. Такие могут пригодиться для ТЭС на удаленных территориях, например в Якутии, где тарифы устанавливаются не рынком, а централизованно. 2 ГВт таких удаленных от общих сетей ТЭС Минэнерго тоже собирается выставить на конкурсные отборы. Всего одна мобильная подстанция «Спецэнерго» может обойтись заказчику примерно в 150 млн рублей.

Свое участие в конкурсах на модернизацию ТЭС подтвердили в группе компаний «Ракурс». Она специализируется на автоматизации оборудования электростанций. Плотно работает с Русгидро, имеет опыт проектов за рубежом.

«Мы участвуем в создании системы регулирования на объектах теплоэлектрогенерации, – поясняют в компании. – Готовы выступать в качестве субподрядчиков на проектах модернизации стоимостью до нескольких десятков миллионов рублей». Оборудование компаний группы «Ракурс» стоит, например, на Якутской ТЭЦ-2, Норильской ТЭЦ-2, на ТЭС Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.

Владеющее заводом высоковольтного оборудования на Васильевском острове АО ВО «Электроаппарат» готово поставлять на ТЭС, например, выключатели для генераторов. Это крупнейший на Северо-Западе производитель подобной техники. «Электроаппарат» сейчас поставляет высоковольтные выключатели по лицензии General Electric для «Федеральной сетевой компании» на 1 млрд рублей. Компания выступала подрядчиком для Архангельской ТЭЦ ЛУКОЙЛа или Благовещенской ТЭЦ ОАО «РАО ЕС Востока».

Аффилированные? Вполне возможно

Эксперты отрасли предполагают, что владельцы ТЭС предпочтут выбирать крупных подрядчиков, чтобы экономить время из-за угрозы штрафных санкций (25% от разницы между ожидаемым платежом для модернизируемой генерации и ставкой на рынке). Ими смогут стать как раз «Силовые машины», предполагает аналитик – начальник аналитического отдела инвестиционной компании «ЛенМонтажСтрой» Дмитрий Кумановский.

«Только они способны сейчас выполнить условие в 90% локализации, – говорит аналитик. – Связываться с Siemens или General Electric может быть опасно из-за угрозы санкций. Правило «выбирать российское» тем более касается «Газпром Энергохолдинга», которому принадлежит большинство ТЭС».

Действительно, базовые агрегаты, такие как турбины, генераторы, системы генерации пара, теплообмена и другие, способны сделать только крупные компании.

«Однако небольшие специфические задачи, требующие узкоспециализированных профессионалов и существенных наработок прошлых лет те же «Силовые машины» вполне могут отдать субподрядчикам», – полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Правда, подход к выбору таких субподрядчиков будет весьма жестким. «Будут ли это совершенно независимые компании или аффилированные с заказчиком, – рассуждает эксперт, – сейчас предположить невозможно».

Не два триллиона, а все восемь

Главный критик программы модернизации ТЭС, ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (объединяет предприятия, оплачивающие половину всего промышленного потребления — ТНК-ВР, «Сибур», несколько дочерних компаний «Роснефти», «Пивоваренная компания «Балтика» и другие) подсчитала, что в реальности программа может стоить не 1,9, а 8,2 трлн рублей.

Чиновники, говорят в ассоциации, привели цифры без учёта индексации цены конкурсных отборов мощности с учетом инфляции, а также реального завершения платежей по программе не ранее 2046 года.

«Инициатива Минэнерго основана на ложных посылах о якобы грядущем дефиците мощности электростанций, который на деле не просматривается в ближайшие 10-15 лет, – считает заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко. – У энергетиков есть деньги на дивиденды, на покупку конкурентов, на выкуп своих акций, но почему-то обновлять свои активы они хотят исключительно за счёт нерыночных доплат сверх текущих цен и тарифов».

Алексей Дмитриев, специально для «Фонтанки.ру»