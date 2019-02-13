СК России возбудил уголовное дело по факту нападения на здание Генконсульства РФ в Харькове

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой). Об этом сообщила 13 февраля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 8 февраля 2019 года группа неустановленных лиц, "действующая в целях осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией", совершила нападение на здание Генконсульства РФ в городе Харькове. Нападавшие забросали его территорию "различными предметами и емкостью с трудновыводимыми жидкостями, тем самым нарушив нормальный порядок работы российского заграничного учреждения".

Здание консульства пользуется международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, напоминает СК России.

"Следственный комитет принимает все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления. Каждому участнику противоправных действий, нарушивших нормы и российского, и международного права, следствием будет дана объективная правовая оценка", – добавила Петренко.