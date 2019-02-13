Угнанный на Петроградской стороне Mercedes GLE нашли в мусорном контейнере

Похищенный в Петербурге «Мерседес» сотрудники УМВД по Петроградскому району и специалисты охранной фирмы нашли во Всеволожском районе Ленобласти. Машину угонщики спрятали в контейнере для мусора, а номера залепили снегом.

Автомобиль Mercedes-Benz GLE был похищен от одного из домов на Большом проспекте П.С., сообщает 13 февраля пресс-служба «Цезарь Сателлит». Несколько дней спустя при помощи поискового оборудования иномарку удалось обнаружить на территории коттеджного поселка во Всеволожском районе.

Машина была помещена в пухто, внутри которого злоумышленники смонтировали металлическую экранированную камеру для защиты от радиосигналов и установили скобы для тросов, чтобы фиксировать авто при перевозке. Номера на «Мерседесе» по-прежнему были «родные» – угонщики лишь залепили их снегом.

Пухто с похищенным «Мерседесом» находился рядом со строением из металлических контейнеров, напоминавшим жилой дом. Когда участники операции попытались в него проникнуть, оказалось, что за окнами и дверьми расположены стены. Когда вход наконец нашли, внутри строения обнаружили еще один автомобиль, Lexus RX350, и задержали двух человек. Они оказались работниками цеха по перебивке номеров.

Помимо этого, в строении, которое тоже было защищено экранированной камерой, нашли подавитель сигнала GSM, станок для нанесения фиктивных VIN-номеров, поддельные госномера и документы на автомобили. На «Лексусе» уже стояли госзнаки машины, которая эксплуатируется в Москве, сейчас полиция работает над тем, чтобы идентифицировать авто.

«Несомненно, угонщики использовали пухто для доставки похищенного автомобиля из Петербурга на территорию его дальнейшего хранения, – отмечают эксперты. – Мы впервые в своей практике обнаружили строение, защищенное такими средствами подавления радиосигналов, обычно угонщики используют экранированную ткань, которая, правда, намного дешевле. По нашей оценке, на создание подобного цеха и оснащение пухто необходимыми элементами безопасности для хранения машин могло уйти более 2 миллионов рублей».