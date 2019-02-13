Кто защитит город от залетного «воронья». В Петербурге начинается муниципальная кампания

Врио губернатора Александр Беглов призвал защитить Петербург от заезжих кандидатов в муниципальные депутаты. Помогать ему в этом призван спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Вячеслав Макаров и Александр Беглов//Александр Коряков/Коммерсантъ

«Странно, что кто-то приедет и будет нас учить развивать город и местное самоуправление», – заявил 12 февраля врио губернатора Александр Беглов на встрече с рабочей молодежью концерна «Алмаз-Антей», объединяющего предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружение для противовоздушной и противоракетной обороны. Уже решено, что защищать по призыву врио губернатора Северную столицу будут действующие петербургские депутаты. По данным «Фонтанки», именно им на днях, после совещания с представителями администрации президента, было решено доверить проведение муниципальной кампании.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов 12 февраля выступал перед молодыми лидерами трудовых коллективов концерна «Алмаз-Антей». Он рассказывал им про блокаду и как тогда отличились работники завода Обуховской обороны, а потом внезапно решил напомнить про выборы. Ему, подчеркнул Беглов, очень хотелось бы, чтобы 35 процентов избранных в сентябре 2019 года муниципальных депутатов были из молодежи. «Пришли такие энергичные молодые с горящими глазами. Потом еще придут, потихонечку, шаг за шагом, изменится политический ландшафт города. Наш город самый патриотичный, может быть, в Европе. Каждое поколение, начиная от Петра, оставило за собой такое мощное патриотическое наследие, такого ни у кого нет», – заявил он.

«Я к чему заговорил про выборы в местное самоуправление. Вот сейчас собирается разное, извините, вороньё: "Вот мы придём, мы вас научим". Чему вы нас научите? Мы сами с усами. Чему нас учить-то? Странно, что кто-то приедет и будет нас учить развивать город и местное самоуправление», – добавил Беглов. Он еще сказал, что в свое время Ленинград показал самую лучшую кадровую школу, Беглов ее прошел от монтажника-высотника. Потом перешел в московскую кадровую школу, и вот она уже была хуже.

«Пришлого можно поставить директором завода, а муниципалы должны быть свои. Местное са-мо-управ-ле-ние. Город требует защиты. Его нужно защитить от всего этого, от этого воронья. От нашей гражданской позиции зависит, защитим мы его или нам будет все равно. Вы позволите, чтобы вами управляли? Позволите?» – он повысил голос.

Из зала раздалось: «Нет».

«Я уверен, что нам будет не все равно, я с вами, а вы с городом», – закончил Беглов.

Фактически его выступление перед молодыми людьми, которые могли потенциально сами стать этим самым «вороньём», оказавшись, например, в штабе Алексея Навального, означало начало муниципальной кампании.

В сентябре 2019 года выборы пройдут в 107 муниципалитетах, в них изберут 1,5 тысячи депутатов. На протяжении последних месяцев внимание к этому событию нарастало. Сначала о намерении попробовать, как в Москве, реализовать технологию «политический убер» заявили сторонники «Открытой России» под патронажем Дмитрия Гудкова. Вместе они образовали «Объединенных демократов». Затем об участии в качестве главы штаба в «яблочной» кампании объявил Максим Кац. В конце января о наборе в муниципальные кандидаты сообщил и штаб Алексея Навального.

По данным «Фонтанки», определились со стратегией и действующие власти. На прошлой неделе в администрации президента после обсуждения с новым петербургским политическим вице-губернатором Любовью Совершаевой было принято решение о формировании штаба муниципальной кампании. Несколько собеседников «Фонтанки» утверждают, что главенство в нем будет отдано спикеру Законодательного собрания, сохранившему позиции секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеславу Макарову. По словам источников, это означает, что все городские внутрипартийные политические конфликты, где лидер единороссов занимал ту или иную сторону, будут решены однозначно, в его пользу. В частности, речь идет, например, о Центральном районе, где муниципальные депутаты уже почти два года находятся в конфликте с партией, но при этом их поддерживает глава администрации района.

Методы, которыми петербургские власти будут избавляться от «всякого воронья», пока до конца не определены. По данным «Фонтанки», Вячеслав Макаров поддерживает идею возвращения досрочного голосования на муниципальной кампании. Именно с лоббированием «досрочки» связывают его поездки в Москву в последние дни. Несколько собеседников, однако, добавляют, что решить положительно этот вопрос спикеру парламента пока не удалось – кремлевские технологи выступают против, так как в таком случае явка на губернаторских и муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре одновременно, может разительно отличаться не в выгодную для кандидата от партии власти сторону.

Об ответственности депутатов в ближайшие месяцы в связи с проведением муниципальной выборной кампании говорил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров на закрытом заседании фракции «Единой Россия» 13 февраля. По словам собеседников «Фонтанки», конкретики Макаров не озвучил, но дал понять, что призыв к депутатам был сделан по итогам его поездки в Москву.

Официально же глава парламента заявил в этот день журналистам в ходе брифинга, что сейчас в Законодательном собрании нет законопроекта о возвращении досрочного голосования. А ещё прокомментировал высказывание врио губернатора о «всяком воронье»: «Речь о том, что в муниципальные советы пришли люди, которые будут заботиться об округе, которые работают на этой земле терпеливо и не для афиши. На мой взгляд, сейчас нынешние муниципальные депутаты очень эффективны».

В случае если досрочное голосование будет возвращено, Петербург может ждать повторения муниципальной кампании 2014 года. Тогда в результате процедуры «досрочки» результаты волеизъявления тех, кто проголосовал раньше дня выборов, и тех, кто проголосовал в день выборов, разительно отличались. При этом процент проголосовавших досрочно был аномально высоким.

Выборная кампания 2014 года вообще запомнилась скандалами – например, на этапе регистрации кандидатов в ИКМО: в избирательные комиссии выстраивались очереди из подставных участников выборов, из-за чего представители оппозиции не могли попасть в здания избирательных комиссий, чтобы сдать документы на проверку. Кроме того, муниципальные комиссии не сообщали, по какому адресу ведется прием документов или же под разными предлогами пытались закрыть свою работу от журналистов и наблюдателей. По итогам той кампании было возбуждено одно из редких уголовных дел по ч. 1 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав). Однако позже его фигурант был амнистирован в связи с 70-летием Победы.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»