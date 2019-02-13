Штраф за остановку на магистралях предложили увеличить втрое: слишком много жертв

Наезд на стоящий «Матиз» на КАД, июнь 2018 года. Автор фото: Сергей / vk.com/spb_today

Министерство транспорта России предложило ужесточить наказание за остановку на автомагистралях. Проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Документ вносит изменения в часть 1 статьи 12.11 КоАП РФ, касающейся запрета на остановку вне специальных площадок для стоянки на автомагистралях (дорогах, обозначающихся знаком 5.1). Во-первых, штрафовать за такое предлагается также на дорогах, обозначаемых знаком 5.3 («Дорога для автомобилей»). А во-вторых, действующий штраф в 1 тысячу рублей поправки увеличивают втрое – до 3 тысяч рублей.

Чиновники отмечают, что остановка на магистралях провоцирует серьезные ДТП. По статистике Госкомпании «Автодор», в ведении которой находятся 5,9% всех федеральных дорог страны, из 388 погибших в авариях в 2018 году 59 человек (15,2%) стали жертвами наездов на стоящие транспортные средства. Во всех случаях остановка и стоянка была запрещена, а ДТП случились в темное время суток.

Авторы проекта отмечают, что после того, как в 2013 году штраф по части 1 статьи 12.11 КоАП РФ увеличили со 100 рублей до тысячи, количество наездов на стоящие машины снизилось на четверть. Сейчас же наблюдается повторный рост числа таких происшествий. Поправки призваны снизить смертность и количество мест скопления ДТП на автомагистралях.

В декабре 2018 года на эту проблему обратили внимание в ГИБДД. На конференции по безопасности движения начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Олег Понарьин, который 8 февраля 2019 года был назначен заместителем начальника ГИБДД России, отметил дефицит стоянок на платной трассе М-11 Москва – Петербург и слишком узкую обочину на скоростных дорогах, из-за чего на них трудно разместить автомобиль при вынужденной остановке. В «Автодоре» пообещали подумать над решением проблемы, пишет 13 февраля «Коммерсантъ».

«Фонтанка» не раз обращала внимание на то, как опасно останавливаться на скоростных магистралях, выходить на проезжую часть в случае ДТП или сидеть в стоящей там машине. Так, в январе на КАД произошло мелкое ДТП, люди остались на дороге и были сбиты третьей машиной. Один мужчина погиб. Впечатляющее ДТП произошло примерно там же осенью. Фура влетела в стоящие из-за столкновения легковушку и грузовик с сухой цементной смесью – удар спровоцировал взрыв этой смеси. Умер водитель фуры.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на своей странице «ВКонтакте» на днях разместило архивную видеозапись ДТП на дамбе. Молодые люди остановились и вышли из машины, чтобы провести фотосессию. Водитель большегруза остановиться не смог.