Осужденному за взятку Нотягу повторно отказали в условно-досрочном освобождении

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление об отказе в условно-досрочном освобождении Вячеслава Нотяга, осуждённого за получение взятки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы 13 февраля.

В данный момент экс-депутат ЗакСа по состоянию здоровья находится в больнице УФСИН. Желания участвовать в судебном заседании он не изъявлял.

Смольнинский суд отказал бывшему парламентарию в УДО в октябре 2018 года. Против условно-досрочного освобождения тогда возражала прокуратура. Нотяг из присужденного штрафа в один миллион рублей выплатил на тот момент 600 тысяч.

Осужденные за особо тяжкие преступления имеют право на УДО после отбытия двух третей наказания. Нотяга заключили под стражу весной 2016 года, летом после инсульта выпустили под домашний арест, где он и встретил приговор. В январе 2018-го ему назначили три года колонии за получение взятки в 1,2 млн рублей, но из Кировского суда экс-депутат поехал в больницу в связи с резким ухудшением здоровья.