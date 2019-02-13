Российские сенаторы предложили правительству РФ увязать рост цен на бензин с официальной инфляцией

Совет Федерации ФС РФ на заседании 13 февраля принял постановление, в котором правительству России рекомендуется предусмотреть дополнительные меры сдерживания роста цен на моторное топливо в пределах уровня инфляции в РФ на среднесрочную перспективу.

Кроме того, парламентарии рекомендуют кабмину "рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления нефтяным компаниям исключительного права поставки нефтепродуктов на экспорт только при условии осуществления этими компаниями обязательных поставок на внутренний рынок необходимого объема высококачественного топлива в качестве дополнительных мер по защите внутреннего рынка интересов рядовых потребителей".

По итогам "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака законодатели просят правительство рассмотреть целесообразность повышения норматива обязательной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на биржевых торгах – не менее 15% производственного бензина и не менее 10% дизельного топлива, пишет РИА Новости.

Федеральной антимонопольной службе рекомендуется продолжить проверки обоснованности установления цен на автомобильный бензин всех марок нефтяными компаниями и лицами, осуществляющими биржевую торговлю нефтепродуктами.