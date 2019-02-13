УФАС обязало две районных администрации Петербурга объявить конкурсы на выбор управляющих организаций в новостройках

Региональное управление антимонопольной службы выдало 7 предупреждений администрации Калининского района и 6 — Красногвардейского. Чиновники тянули с извещением о конкурсах по выбору УК для новостроек.

Как сообщает УФАС 13 февраля, всего на администрацию Калининского района поступило 36 жалоб, Красногвардейского района — 15, и заявления продолжают поступать.

Причина – непроведение конкурсов по выбору управляющих компаний в недавно построенных домах. Согласно Жилищному кодексу, районы обязаны размещать соответствующие извещения в течение 20 дней со дня выдачи разрешений на ввод дома в эксплуатацию.

УФАС составило список новостроек, по которым конкурсы должны быть объявлены до 22 февраля. Это 5 домов по нечетной стороне Муринской дороги, а также дом № 16 по аллее Евгения Шварца. Кроме того, в списке 6 корпусов дома №4 по Богословской и два корпуса дома №6 по ней же.

В начале февраля «Фонтанка» писала о конфликте в Шушарах, где жители шести домов пытаются сменить управляющую организацию, которая досталась им от застройщика.