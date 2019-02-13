Бережливый ковёр, пейзажи улицы Рубинштейна и шутка про котиков – петербуржцы показывают город в соцсетях

За минувшие сутки для уборки магистралей уполномоченными организациями был перемещён 201 автомобиль, сообщает 13 февраля УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на своей странице «ВКонтакте». Это чуть меньше, чем число эвакуированных машин за нарушение правил парковки – 281 автомобиль.

Впрочем, не все автомобили получается вывезти. Заботливые коммунальщики порой вынуждены использовать подручные средства и ноу-хау, среди которых в неофициальном конкурсе пока лидирует передвижной гараж. «На Введенской улице бережёного ковёр бережёт, ковёр от слова cover – накрывать», – шутит очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: vk.com/unreleased_dtp

Не получается вывезти и все сугробы. Татьяна из той же группы наснимала зимних пейзажей на улице Рубинштейна.

«Лермонтовский проспект, там, где самое его начало, не убирали с начала снегопадов ни разу, – жалуется Ирина. – Ходить очень сложно. Парковать машину практически невозможно. Единственное упоминание о существовании местных коммунальщиков – объявления, что надо быть аккуратнее при хождении вблизи фасадов».

Вероятно, многие из этих сугробов мечтали бы о славе, доставшейся их коллеге, «Гром-сугробу» с окраинных новостроек, но сегодня соцсети захватила шутка снегопада, поигравшего в слова с социальной рекламой.