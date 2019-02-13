О «катке» в аэропорту Воронежа, где за ВПП выкатился самолет, предупреждала метеосводка

Полоса аэродрома Чертовицкое в Воронеже была мёрзлой и неровной. Об этом сообщалось в авиационной метеосводке METAR, которая входит в обязательный предполетный брифинг.

По данным сводки, сегодня, 13 февраля, в 4:30 по Гринвичу (7:30 по московскому времени), полоса №12 была мёрзлая и неровная. Толщина льда достигала 3 миллиметров, коэффициент сцепления характеризовался как «средний», в сотых долях 0,32.

Напомним, в процессе разбега с полосы выкатился самолёт Bombardier CRJ200 с регистрационным номером VQ-BFA, выполнявший рейс авиакомпании «Руслайн» 7R556 во Внуково. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На фотографии с места происшествия видно, что самолёт не получил видимых повреждений, хотя его носовая стойка находится за пределами полосы в сугробе.