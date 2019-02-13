В Турции проверяют информацию о нападении на болельщиков «Зенита»

Генеральное консульство России в Стамбуле собирается проверить сообщения об атаках фанатов клуба «Фенербахче» на россиян.

«Мы проверяем информацию о произошедшем нападении, однако болельщики «Зенита» в генконсульство за помощью не обращались», – цитирует 13 февраля ТАСС заявление представителей дипмиссии.

При этом в самом «Зените» ранее не подтвердили информацию о нападении на своих болельщиков в Стамбуле, хотя в телеграм-каналах распространялись сообщения об атаках турецких фанатов с ножами и арматурой на автобус петербургской команды.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы 12 февраля закончился с минимальным преимуществом в 1 гол в пользу «Фенербахче». На 21 минуте ворота петербуржцев поразил алжирец Ислам Слимани.