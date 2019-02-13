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Строительство
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13.02.2019 11:25
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Три банка аккредитовали ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Три банка аккредитовали ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

ПАО «Сбербанк», ВТБ (ПАО) и СМП Банк аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит по адресу: Крапивный переулок, дом 4, литера А.

По условиям ипотечного кредитования от ПАО «Сбербанк» купить квартиру в ЖК Fusion можно при внесении первоначального взноса в размере от 15%. Процентная ставка в этом случае составит от 11,1% годовых. Кредит на сумму от 300 тыс. до 60 млн. рублей выдается на срок до 30 лет. При первоначальном взносе более 50% от стоимости квартиры возможно одобрение ипотечного кредита в ПАО «Сбербанк» по двум документам.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования от ПАО «Сбербанк» можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

При покупке квартиры с помощью ипотечного кредита банка ВТБ (ПАО) с первоначальным взносом в размере от 10% до 20% процентная ставка составит от 10,7%. При внесении свыше 20% от стоимости жилья, процентная ставка – от 10,1%. Срок кредитования достигает до 30 лет, сумма кредита – от 600 тыс рублей до 60 млн рублей.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования от ПАО Банк ВТБ можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Оформление ипотеки на покупку квартиры в СМП Банке возможно при внесении минимального первоначального взноса в размере от 15% от стоимости жилья, процентная ставка составит от 10,49%. Для участников зарплатного проекта процентная ставка будет от 10,29%. Срок кредитования – от 3 лет до 25 лет. Сумма кредита – от 400 тыс рублей до 4 млн рублей.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования от АО «СМП Банк» можно ознакомиться на сайте https://smpbank.ru

Жилой комплекс Fusion – это современный клубный дом бизнес-класса на 110 квартир, с паркингом на 83 автомобиля и встроенным детским садом. В комплексе представлены квартиры от однокомнатных до эксклюзивных пятикомнатных. ЖК Fusion возводится вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки, на тихой улице на границе между Выборгским и Петроградским районами. Проект окружен развитой инфраструктурой: образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также магазины, банки и кафе находятся в непосредственной близости от нового комплекса. По соседству расположены Гренадерский и Сампсониевский сады.

Проект удостоен премии конкурса инновационных проектов Good Innovations в номинации «Жилая недвижимость». Ввод ЖК Fusion в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.
ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.
АО «СМП Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №3368 от 16 декабря 2014 года

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

 

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