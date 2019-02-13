В детском саду на Римского-Корсакова сошлись в бою две мамы. Одну увезли с порезами от ножа, у второй зафиксировали ушибы

Тонкости общения в мессенджере стали поводом для конфликта в «офлайне» – в детском саду Адмиралтейского района Петербурга. За то, что от родительского обсуждения в чате отлучили одну из мам, женщина взялась за холодное оружие. Так, по крайней мере, заявляет пострадавшая.

Как рассказала в социальных сетях местная жительница Анастасия, 5 февраля в помещении детского сада №45 на проспекте Римского-Корсакова на неё напала женщина с ножом. Агрессивная реакция, по её словам, последовала после удаления мамы из группы родительского комитета в WhatsApp.

«Приехало 3 экипажа полиции. Барышню задержали. Нож, который она успела вытереть, что говорит о ее запланированных мотивах, изъяли», — написала горожанка.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что после конфликта в полицию поступило две телефонограммы из больниц. У одной из мам медики зафиксировали ушибы, у второй, кроме ушибов, на голове еще и резаные раны. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза для решения о возбуждении уголовного дела.

В самом дошкольном учреждении от комментариев воздержались, переадресовав вопросы корреспондента полицейским.