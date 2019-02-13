Топилин: Льготная ставка в 6% для семей с детьми распространится на весь период ипотеки

Правительство России готовит изменения в законодательство, которые позволят распространить льготную ипотечную ставку в 6% для семей с двумя и более детьми на весь период ипотечного кредита. Об этом сообщил 13 февраля глава Минтруда Максим Топилин на форуме "Здоровое общество. На пути к цели: 80+", пишет ТАСС.

"Новелла будет заключаться в том, что если сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется максимум на восемь лет при рождении вторых и третьих детей, то этот порог будет снят, то есть на весь срок ипотечного кредита будет льготироваться ипотечная ставка", – сказал министр.

Форум "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи проводится впервые. Планируется, что он станет ежегодной профильной площадкой по обсуждению инструментов для достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Основная часть повестки форума будет посвящена выработке предложений экспертным сообществом по реализации национальных программ и проектов по направлениям: демография, здравоохранение, наука, образование и экология. Форум проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ.