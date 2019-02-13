Африканские болельщики ЧМ задержались в России. Двоих поймали по пути в Финляндию

Двое граждан Республики Нигерии, которые незаконно остались в России после чемпионата мира по футболу, были задержаны в погранзоне недалеко от Финляндии. Об этом сообщили 13 февраля в Пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Африканцы 1988 и 1996 г.р. без документов, которые бы позволяли им находиться в России, хотели проникнуть в ближайшую европейскую страну. Однако вместо жизни в ЕС их ждет депортация – к штрафу и выдворению из страны нарушителей приговорил Выборгский суд.

Еще одного нигерийца задержали во Всеволожском районе Ленобласти. Он тоже приехал в Петербург по удостоверению болельщика, но, как оказалось, мысли африканца были далеки от футбола – мужчина планировал найти в России работу и получить вид на жительство. Мужчину для разбирательства передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч болельщиков российского мундиаля остаются в России нелегально. Около 850 человек были пойманы сотрудниками ФСБ при попытке попасть в Эстонию и Финляндию.

