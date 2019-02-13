«Не развивается так, как хотелось бы». Финский производитель колбас Atria задумался о продаже бизнеса в России

Финская компания Atria (выпускает в России колбасные изделия под брендами «Пит-Продукт», «КампоМос», Atria и Casademont) рассматривает возможность продажи своего российского бизнеса. Об этом 13 февраля говорится в годовом финансовом отчёте компании.

«В рамках стратегического проекта Atria изучает возможности продажи бизнеса «Атриа Россия». В то же время Atria оценивает возможность реорганизации структуры бизнеса сети быстрого питания Sibylla», – заявили в компании.

Отказ от производства в России является на данный момент одним из вариантов. «Атриа Россия» обновляет стратегию, чтобы попытаться увеличить продажи и рентабельность и выйти в рост.

«Бизнес не развивается так, как хотелось бы», – заявил гендиректор Atria Юха Грён в комментарии Yle. Компания пострадала от слабого рубля и санкций, запрещающих экспорт мяса в Россию из Финляндии и других стран Европы. Продажи Atria в России в последние годы составляли около пяти процентов об общего оборота концерна.

По данным годового отчета, рост затрат в России был наиболее сильным, с 2017 по 2018 год цены на мясо выросли на 30%. Результаты не достигли поставленных целей, констатировали в компании.

Выручка «Атриа Россия» в последнем квартале 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017-го упала с 21,7 до 19,9 млн евро, а операционный убыток составил 2,6 млн евро по сравнению с операционной прибылью 0,8% млн евро в предыдущем году. При этом отмечается, что в рублях оборот немного вырос. Чистые продажи за год сократились на 12%, до 75,1 млн евро, компания получила убыток в 4,0 млн евро против прибыли в 0,8 млн евро годом ранее. «Снижение чистых продаж было вызвано ослаблением рубля и уменьшением розничных продаж. В местной валюте продажи упали примерно на 1,5%», – прокомментировали в Atria.

Ранее о росте цен на мясо и мясные продукты в интервью «Фонтанке» рассказал вице-президент «Атриа Россия» Илари Хююрюнен.

По данным исследования «Самые влиятельные финские компании в России — 2018» Atria занимает 15 место среди финских игроков на российском рынке.