Он наконец ответил «как ему такое». Илон Маск на русском оценил «самоходный инфаркт» из Ставрополя

Инженер и предприниматель Илон Маск прокомментировал сюжет российского телеканала о модернизированных «Жигулях» из Ставрополя. Однако местного жителя это не спасло – машину потребовали переделать.

НТВ разместил в своем официальном твиттере видео о «самоходном инфаркте». Так в Интернете прозвали движущийся задом наперед автомобиль, сопроводив его надписью на английском «Как тебе такое, Илон Маск?».

And how do you like this, @elonmusk? pic.twitter.com/DhSzqzNGSC

— НТВ (@ntvru) 11 февраля 2019 г.