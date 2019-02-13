Он наконец ответил «как ему такое». Илон Маск на русском оценил «самоходный инфаркт» из Ставрополя

Инженер и предприниматель Илон Маск прокомментировал сюжет российского телеканала о модернизированных «Жигулях» из Ставрополя. Однако местного жителя это не спасло – машину потребовали переделать.

НТВ разместил в своем официальном твиттере видео о «самоходном инфаркте». Так в Интернете прозвали движущийся задом наперед автомобиль, сопроводив его надписью на английском «Как тебе такое, Илон Маск?».

Через несколько дней глава Tesla и SpaceX оценил изобретение россиянина. 13 февраля он написал по-русски со своего верифицированного аккаунта «хаха офигенно» (пунктуация и авторский стиль сохранены). Его твит менее чем за час собрал 8 тысяч лайков и более 2 тысяч репостов.

хаха офигенно — Elon Musk (@elonmusk) 13 февраля 2019 г.

Впрочем, похвала от Илона Макса не помогла 18-летнему изобретателю из Невинномысска, который самостоятельно изменил конструкцию машины. С ним провели беседу и составили три протокола. Регистрация чудо-автомобиля была аннулирована. На трассу он сможет вернуться, только когда конструкция машины будет изменена на более тривиальную.

Мем «Как тебе такое, Илон Маск?» родился, по всей видимости, именно в России. Обычно таким вопросом комментировали нелепые изобретения. В августе прошлого года этот мем пришел и в Америку.