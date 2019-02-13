«Левада»: 70% россиян не готовы выходить на уличные акции протеста

70% россиян не готовы выходить на улицы ради изменений к лучшему в стране. Подавляющее большинство — 91% — не хотят и поддерживать рублем политиков и общественные организации, отстаивающие права граждан. Наиболее предпочтительными формами гражданской активности граждане назвали участие в выборах и петиции.

Итоги нового опроса 13 февраля представляет «Левада-центр». Социологи спросили респондентов, на что те готовы, чтобы улучшить ситуацию в стране. Итоги показали: 71% опрошенных намерены голосовать на выборах за партии или кандидатов, предлагающих близкий им план преобразований. А 53% считают эффективным инструментом открытые письма и петиции. К уличным же акциям готовы только 22%. К денежной поддержке близких по духу политиков и общественных организаций — 8%. Лично участвовать в политической жизни, выставлять свою кандидатуру на выборах могли бы 10% участников исследования.

Жители Москвы чаще жителей других крупных городов и провинции готовы обращаться в органы исполнительной власти (60%), подписывать открытые письма и петиции (64%), выдвигать свою кандидатуру на выборах (16%). Стать волонтерами и активистами в основном готовы граждане в возрасте 18–24 лет. Интернет-пользователи чаще говорили о своей готовности участвовать в различных инициативах (выборах, организациях, митингах и др.), чем те, кто в Сеть выходит редко.

Опрос был проведен 22 – 28 ноября 2018 года, в нем участвовало 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, накануне в прессе было опубликовано исследование группы «Циркон», согласно которому почти 60% граждан уверены, что в российском обществе стало «больше несогласия, разобщенности». 45% опрошенных увидели наиболее острые противоречия между властью и народом.