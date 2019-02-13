«Верю, добрых людей много». Ирине срочно требуются дорогие лекарства

Ирине Сорокиной 35 лет. У неё сложнейший порок сердца. Врачи помочь не могли, отправив её домой умирать. Но Ирина выжила. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась, она не потеряла веру в добрых людей и готова бороться за свою жизнь. Она любит мужа, мечтает о приёмной дочке, пытается работать, хотя состояние тяжёлое, а болезнь прогрессирует. Сейчас ей нужны дорогие лекарства, и без посторонней помощи Ирине не справиться.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь в сборе средств на дорогостоящие препараты.

Ирина Сорокина, 35 лет.

Высокая лёгочная гипертензия, ФК 3. Синдром Эйзенменгера, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка, гипоплазия левого желудочка по типу выпускника, ДМЖП. Недостаточность трикуспидального клапана до 2 ст., недостаточность клапана лёгочной артерии до 3 ст. Вторичный эритроцитоз, кардиалгия, синдром гипервязкости крови, выраженная артериальная гипоксемия.

Необходимо две упаковки препарата «Опсамит» и три упаковки препарата «Ревацио». Общая стоимость – 410 000 руб.

Ирина родилась в посёлке Бежаницы Псковской области. Она с детства полюбила природу, рыбалку, собирать грибы, лет до 12 даже пыталась ездить на велосипеде и лыжах. Но делать это приходилось, превозмогая боль. У Ирины тяжелейший порок сердца, оперировать который не брался ни один специалист – ни в Псковской области, ни в Москве.

«После рождения я сильно кричала, задыхалась и синела, были пройдены все круги наших поселковых и пригородных больниц, но толку не было. Мать и бабушка в полтора года повезли меня в Москву. Не сохранились те выписки, но, по словам матери, меня отправили умирать. В шесть лет я опять лежала 3 месяца в Бакулева (Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. – Прим. ред.), зондировали, исследовали и отправили домой. Объяснив тем, что помочь мне ничем не могут, сказали: живите, сколько сможете прожить», – рассказывает Ирина.

Постоянный страх за жизнь дочери привёл к психическому расстройству мамы Ирины. Вдобавок к этому отец пил. Поэтому воспоминания Ирины о детстве полны боли: «У меня не было дней рождений, Новых годов, их не справляли в нашей семье никогда…».

Ирине пришлось рано повзрослеть. Когда ей было 9 лет, умерла её бабушка. «Уже тогда она понимала, что мне придётся очень непросто, учила меня готовить, шить, стирать свои вещи, топить печь… Всё это мне очень пригодилось, – рассказывает Ирина. – Дома приходилось за водой ходить, прибирать, делать всё как здоровый человек, а то, что я задыхалась и синела при этом, меня волновало меньше всего. В силу того, что я была ребёнком, я не осознавала весь ужас моего состояния».

Когда Ирине исполнилось 17 лет, в ходе очередного обследования врачи удивились, что она до сих пор жива: «Сказали: если я дожила до 17, то, наверно, поживу ещё, лечения не прописали никакого».

За все годы без должного лечения у Ирины развилось тяжелейшее последствие порока сердца – высокая лёгочная гипертензия. Из-за давления в лёгочной артерии, многократно превышающего норму, она не может полноценно дышать. Оканчивая школу, Ирина уже мучилась обмороками, головными болями, не могла подняться по лестнице, отнимались руки, ноги, иногда пропадала речь. Ей дали вторую группу инвалидности пожизненно.

Но Ирина боец, старалась не сдаваться. Она отучилась в колледже, успела поработать, хотя ей это давалось с большим трудом. Со временем сняла квартиру, так как жить с родителями не представлялось возможным. Но из-за тяжелейшего состояния здоровья работать и даже просто жить становилось всё труднее.

В 2012 году, в НМИЦ им. В. А. Алмазова в Петербурге, Ирине впервые диагностировали высокую лёгочную гипертензию. «В том же 2012-м я вышла замуж, детей мне нельзя иметь, для меня это страшная трагедия, поэтому я мечтаю о приёмной девочке, даже отучилась в школе приёмных родителей», – рассказывает Ирина.

Состояние ухудшалось. В январе 2019 года Ирине удалось съездить в Москву, на обследование в НЦССХ им. А. Н. Бакулева. Там женщине диагностировали третью, предпоследнюю, стадию лёгочной гипертензии: при норме давления в лёгочной артерии до 30 мм. рт. ст., у Ирины оно составляет 100 мм рт. ст. Врачи сказали, что необходимо оперативно начать специфическую ЛАГ-терапию – приём препаратов «Ревацио» и «Опсамит». Стоимость одной упаковки первого – 18 000 руб., второго – 178 000 руб. Чтобы добиться льготного получения лекарств, понадобится время – возможно, немалое. А начать приём препаратов нужно как можно скорее, так как состояние Ирины ухудшается. Если болезнь перейдёт в последнюю стадию, может случиться непоправимое. Поэтому Ирине нужна наша поддержка.

Она по-прежнему борется: старается работать – занимается фотографией, но купить дорогостоящие препараты не представляется возможным.

«Верю, добрых людей много… Жизнь сложная штука, за свои 35 лет я повидала и пережила многое, не дай Бог никому. И поняла, что дороже жизни, сильней надежды, необходимее любви и поддержки ничего в мире нет», – говорит Ирина.

О том, как помочь Ирине Сорокиной, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа».

На странице Ирины – медицинские документы, новости, отчёт о сборе средств, контактная и др. необходимая информация.