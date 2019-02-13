Похолодание разгрузило улицы Петербурга. Маршрутки устроили аварии-«близнецы»

Гололедица, образовавшаяся в Петербурге после похолодания, не оказала заметного влияния на дорожное движение.

Пробок в среду, 13 февраля, оказалось даже меньше нормы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог Петербурга утром составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно. Сейчас и вовсе 4 балла.

Как минимум на трёх магистралях утром было необычно свободно. Это Приморский проспект в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного), Ленинский проспект к Маршала Жукова (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного).

Наиболее загружены утром были: Пискарёвский проспект в центр (7 баллов), Московское шоссе из центра (6 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов), Гражданский проспект в центр (7 баллов).

Крупнейшие пробки:

8:39, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час.

9:06, Планерная улица, 3,7 км, от Планерной улицы дом №49 до Приморского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.

9:51, Московское шоссе, 3,7 км, от терминала АКМLogistics до 3-го Бадаевского проезда. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

8:27, Новоприозерское шоссе, 3,5 км, от моста через реку Охту до АЗС. Пробка продержалась 20 минут.

8:33, проспект Косыгина, 3,5 км, от улицы Коммуны до Заневского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.

Сообщений о ДТП от очевидцев в соцсетях немного, в основном это столкновения двух автомобилей без серьёзных последствий. Две похожие аварии произошли с маршрутками в спальных районах – «догонялки» на остановках на Кондратьевском проспекте, 62, и на пересечении проспектов Луначарского и Культуры. «Борьба маршруток за пассажиров и никакой заботы о безопасности их жизней», – отмечают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Сегодняшние заморозки, по прогнозу синоптиков, продлятся только один день. Завтра снова начнётся оттепель.