ФСБ проводит обыски в крупных агрохолдингах. Силовики работают в Петербурге, Ленобласти и Москве

Сотрудники управления «К» Федеральной службы безопасности совместно с Федеральной налоговой службой проводят обыски на предприятиях, входящих в крупные российские агрохолдинги, утром 13 февраля. Мероприятия проводятся в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Тамбовской и Воронежской областях.

Всего следственные действия затронули 13 регионов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник «Интерфакса». О каких именно предприятиях идет речь, не уточняется.

По данным агентства, обыски могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов, в том числе НДС, а также несоблюдением условий оборота сельхозпродукции.