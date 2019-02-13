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Недвижимость
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13.02.2019 10:54
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Еще один банк аккредитовал ЖК «Q-мир» в Московском районе

Еще один банк аккредитовал ЖК «Q-мир» в Московском районе

«Аквилон Инвест»

Жилой комплекс «Q-мир», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Московском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от метро «Московская», получил аккредитацию Газпромбанка.

Размер первого взноса на приобретение квартиры в новостройке по партнерской программе для клиентов «Аквилон Инвест»  начинается от 15%, ставка при этом составит от 10,5% годовых. Срок кредитования  –  от 1 года до 30 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 60 млн рублей. Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

Кроме того, до конца мая банк запускает акцию*.

«До конца мая клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 9,7% годовых. Для участия в акционной программе* первый взнос на квартиру должен быть от 40%, а срок кредитования ограничивается 7 годами», – пояснила Нина Игнатьева, специалист ипотечного центра Строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

Жилой комплекс комфорт-класса «Q-мир» –  19-этажный жилой дом с коммерческими помещениями на 1 этаже и подземным паркингом, а также собственный детский сад на 100 мест и медицинский центр. Здание возводится по монолитно-кирпичной технологии, предусмотрено улучшенное утепление контура дома «Термо-S», минимизирующее теплопотери, энергоэффективные окна с селективным покрытием и дополнительная звукоизоляция перекрытий. Дому присвоен класс энергоэффективности «А+» («Высочайший»), экологичность и энергоэффективность проекта подтверждена золотым сертификатом GREENZOOM.

В комплексе будет организован поквартирный учет тепла, воды и света с автоматической передачей данных в управляющую компанию, IP-домофония и другие функции «умного» дома.

Двор комплекса будет закрыт от посторонних, предусмотрен центральный пункт охраны и круглосуточное видеонаблюдение. На придомовой территории будет выполнен ландшафтный дизайн, оборудованы игровые, спортивные и релакс-зоны. На 1-ом этаже предусмотрены общедомовые помещения – оборудованный детский Q-клуби спортивная студия Q-fitness. В подвальном этаже – сити-боксы для хранения сезонных вещей.

Сегодня стоимость квартир начинается от 2,6 млн рублей.

*Сроки акции: с 08.02.2019г. по 31.05.2019г. Первоначальный взнос от 40%, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 60 млн рублей, процентная ставка от 9,7%, срок кредитования – от 1 года до 7 лет. АО «Газпромбанк», Генеральная лицензия Банка России №354. Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте:  https://q-mir.spb.ru

 

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