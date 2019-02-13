У помощника депутата петербургского ЗакСа угнали «Ленд Ровер» за 3,5 млн рублей

Помощника депутата петербургского парламента Александра Ходоска разлучили с дорогостоящим автомобилем. Похитители поработали в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, накануне в полицию с заявлением обратился помощник депутата Юрий Гавриков. Он рассказал о пропаже «Ленд Ровера». Иномарка исчезла от второго дома по улице Добровольцев в ночь на 12 февраля. Потерю автолюбитель оценил в 3,5 млн рублей.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.