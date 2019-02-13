Министр экономического развития России назвал «разовой историей» рекордный рост ВВП в 2018 году

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал «разовой историей» рекордный рост ВВП в 2018 году и призвал не делать «глобальные положительные выводы». По данным Росстата, рост экономики России по итогам минувшего года составил 2,3%. Это стало рекордом с 2012 года.

«У нас с Росстатом в части подготовки статистических данных выстроена так называемая Китайская стена. У сотрудников Минэкономразвития полный запрет даже на попытки обсуждать статистику с коллегами из Росстата до ее выхода. Поэтому о цифре роста ВВП я узнал одновременно со всеми и так же удивился: напомню, что наши ожидания и публичный прогноз были 1,8%», – рассказал он в интервью «Ведомостям» 13 февраля.

По его словам, многие из факторов, обусловивших рост ВВП, носят разовый характер. «И главное, если вы посмотрите на факторы роста, поймете, что он не там, где это может ощущаться населением, — например, в изменении объемов добычи нефти», — отметил Орешкин.

«Можно однозначно сказать, что такая большая цифра — это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста. Уже в 2019 году мы увидим замедление темпов роста. Напомню: наш прогноз на текущий год — рост на 1,3%», — заключил глава Минэкономразвития.