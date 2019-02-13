Самолет выкатился за пределы ВПП в Воронеже. Очевидцы: полоса была покрыта льдом

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Воронеже. Пассажиры в соцсетях утверждают, что борт занесло на ледяной ВПП.

«Сегодня я должна была улететь в командировку на предприятие, но увы, из-за халатности даже не знаю кого, нас эвакуировали из чистого поля, так как самолёт при взлёте занесло из-за покрытой льдом взлетной полосы, и его вынесло в чистое поле с повреждением колеса», – пишет в Instagram 13 февраля одна из пассажирок.

По ее словам, речь идет о рейсе компании «Руслайн» до Москвы, который должен был отправиться в столицу в 07.30. Сейчас, судя по онлайн-табло воронежского аэропорта, вылет Bombardier CRJ200 намечен на 10:30.

Комментариев аэропорта и представителей правоохранительных органов пока нет.