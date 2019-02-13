В Петербурге владельца онлайн-пельменной лишили заработка. Бородачи забрали почти миллион

Петербургский бизнесмен неудачно пообщался с троицей незнакомцев. Ущерб он оценил в 872 тысячи рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, накануне в полицию обратился 32-летний предприниматель. Петербуржец является совладельцем компании, специализирующейся на доставке пельменей и вареников.

Горожанин рассказал о пропаже 872 тысяч рублей. Сумму, по его словам, 11 февраля забрали трое незнакомцев в квартире на проспекте Большевиков, 38. Бизнесмен запомнил, что двое из похитителей имели густую растительность на лице, один из них выглядел как представитель вольных народов.

«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.