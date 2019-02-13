«Зенит» легко отделался в Стамбуле. Есть ли хорошие новости при плохой игре

Футбольный сезон вернулся к петербургским болельщикам легкой болью от очередного выездного матча. В азиатской части Стамбула на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» «Зенит» в рамках 1/16 финала Лиги Европы встречался с командой Мартина Шкртела и Матье Вальбуэна. Подопечные Сергея Семака с минимальным счетом проиграли «Фенербахче», но куда больше результата отдел спорта «Фонтанки» заинтересовало содержание игры.

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«Зенит» не впервые играл в Стамбуле. Во времена странных розыгрышей Кубка УЕФА команда Властимила Петржелы приехала на берега Босфора выяснять отношения с «Бешикташем» и сумела сравнять счет с самого возрастного розыгрыша штрафного: Владислав Радимов, которому только что исполнилось 30 лет, навесил, а Александр Горшков – на тот момент 35 лет – замкнул головой. Тот матч завершился со счетом 1-1, и «Зенит» впервые в своей истории пробился в евровесну. Из той команды в составе до сих пор остался лишь капитан Александр Анюков.

За прошедшие 14 лет изменилось многое, но не настроения в Стамбуле в день игры. Весь вторник околофутбольные телеграм-каналы рассказывали о бронетранспортерах, подтянутых к стадиону, и попытках турецких болельщиков вычислить петербургских выездных фанатов в барах. Сообщалось даже о болельщиках «Анжи», которые прибыли из Махачкалы, чтобы по линии знаменитой дружбы гостеприимно встретить мужчин из Петербурга. К вечеру выяснилось, что все эти тревожные сигналы оказались традиционной для дня матча паранойей: сперва пресс-служба «Зенита» сообщила, что все 9 автобусов с организованными болельщиками петербургского клуба без эксцессов прибыли на стадион. Затем в консульстве Российской Федерации в Стамбуле тоже не подтвердили фактов нападения на гостей из самого северного города-миллионера. О том же рассказали «Фонтанке» и сопровождавшие болельщиков петербургские полицейские.

Варианты, которые наигрывал тренерский штаб Семака на сборах, подразумевали разные сочетания, тем интереснее было анализировать стартовый состав «Зенита» на первый официальный матч в 2019 году.

Сомнений не вызывали только 4 футболиста, которые составили центральную ось команды: Андрей Лунев, третий по количеству сэйвов в этом розыгрыше Лиги Европы, привычно занял место в воротах; Ярослав Ракицкий, который на стадионе «Фенербахче» побеждал в финале Кубка УЕФА; Вильмар Барриос (этот полузащитник обладает в настоящий момент максимальным игровым тонусом); и Артем Дзюба, обладатель непререкаемого авторитета, впрочем, не факт, что это хорошо.

По краям обороны Семак выбрал почти безальтернативных Анюкова с Эльмиром Набиуллиным (привычно не доиграет матч до конца). Вторым центральным защитником вышел Бранислав Иванович (отдельным эстетическим удовольствием матча стало наблюдать, как два сверхопытных центральных защитника творили в стихии разрушения). Выбор полузащитников в компанию к колумбийцам удивил: если про Эрнани в недавнем интервью Семак сказал много теплых слов, то появление Матиаса Краневиттера откровенно взволновало петербургских болельщиков. Особенно при живом Клаудио Маркизио на скамейке запасных. В группе атаки рядом с Дзюбой вышли Себастьян Дриусси и Роберт Мак — футболисты, которым суждено было стать главными действующими лицами единственного по-настоящему футбольного эпизода матча в исполнении «Зенита». В целом состав болельщики назвали, скажем так, предельно оборонительным.

«Фенербахче», который совсем недавно боролся за выживание в чемпионате Турции, начал матч в предсказуемом темпе: быстро, быстрее, так быстро, как только возможно, еще быстрее. Особенно выделялись два героя: Виктор Мозес, который 2 года назад становился чемпионом Англии с «Челси» (в Турции полузащитник в аренде — не нашел общего языка с главным тренером Маурицио Сарри), и Матье Вальбуэна. 167 сантиметров футбольных талантов ходят вокруг «Зенита» уже 11 лет. В 2008 году француз сражался против петербуржцев за марсельский «Олимпик». В 2009 году Дик Адвокат до последнего боролся со спортивным директором Игорем Корнеевым за право купить полузащитника сборной Франции: Корнеев упирал на то, что Матье — низкий, а потом, как рассказывал Адвокат, «купил Алессандро Розину, который еще ниже!». В сезоне 2014-2015 Вальбуэна забивал в ворота «Зенита» в футболке московского «Динамо» (за москвичей Матье выступал под 14 номером, потому что его любимый 28 был занят Борисом Ротенбергом).

Давление, которое оказывали Мозес и Вальбуэна с разных флангов, конвертировалось в неизбежные угловые. На 21 минуте — с пятого углового, поданного Вальбуэна, – турки открыли счет в матче. После парада неловких рикошетов первым на мяче оказался алжирец Ислам Слимани. И не сказать, чтоб кто-то из игроков «Зенита» фатально ошибся в этом эпизоде. 50000 болельщиков «Фенербахче» попытались установить рекорд по децибелам.

«Зенит» категорически отказывался создавать голевые моменты, и единственный удар в створ ворот Харуна Текина состоялся на 44 минуте: за минуту до того Дриусси оказался резче и успел просунуть ногу к прострелу Анюкова, а капитан турок Мехмед Топал откровенно скосил аргентинца. К мячу неожиданно подошел Мак. На его удар в правый от вратаря угол Текин успел среагировать и выбросил руку: мяч от ладони отлетел в перекладину, а потом отскочил в поле. Попытавшийся поучаствовать и тут Дриусси к добиванию не успел, и лишь получил по голове.

Во втором тайме были замены, на поле появился еще один новичок Сердар Азмун, Игорь Смольников сменил Набиуллина, Маркизио вышел на 10 минут. Увы, все эти движения у тренерского планшета не позволили добавить в игру хоть нотку созидания. Моментов «Зенит» придумать так и не смог. Впрочем, и «Фенербахче» откровенно сдулся. Понятно, что это тот еще символизм, но финальный свисток французского арбитра Рудди Буке прозвучал в тот момент, когда Маркизио вместо того, чтоб разгонять последнюю атаку, сделал пас назад.

Несмотря на отрицательный результат, есть и хорошие новости: однозначно, Ракицкий и Барриос — футболисты. Оба сыграли без раскачки, практически без ошибок (Ракицкий один раз не успел убрать ногу и получил заслуженную желтую карточку). Несмотря на рекордно раннее начало сезона — 12 февраля: так рано «Зенит» еще никогда не стартовал в еврокубках, – показалось, что в конце матча команда Семака не уступала туркам, у которых сезон в разгаре.

После матча сенсаций от Семака журналисты не дождались: «Сложный матч, другого не ожидали, первая официальная игра после длительной паузы. В первом тайме включились не так быстро, как хотели. Соперник начал агрессивно, болельщики помогали им действовать активно. К сожалению, наши ошибки приводили к стандартам, в том числе к угловым. Мы понимали, что это двухраундовое противостояние, ничего не потеряно. Все будет решаться в Петербурге».

Ключевым, на наш взгляд, в этом абзаце является пассаж про «включились не так быстро, как хотели». Это действительно большая проблема для нынешнего «Зенита»: чем такая расслабленность в дебюте заканчивается, хорошо показал выездной матч против ЦСКА.

Не нужно быть выпускником Высшей школы тренеров, чтоб понимать: принципиальный момент матча — нереализованный пенальти в эндшпиле первого тайма. Семак прокомментировал эпизод следующим образом: «Дзюба — штатный пенальтист. Есть те, кто в случае его неважного состояния, неуверенности или других причин могут его заменить. Одним из таких был Роберт. Взял на себя ответственность, но, к сожалению, не забил». Сам Дзюба рассказал о разговоре с Маком перед пробитием пенальти: «Разговор был, но это останется внутри команды. Мак почувствовал уверенность и пошел бить. Промахиваются даже великие футболисты. Это футбол, такое бывает. Разберемся».

Действительно, при прочих равных «Зенит» легко отделался: обычно в Стамбуле гости редко пропускают так мало. Справедливости ради, футболисты «Фенербахче» не выглядели футбольными гениями, и кроме напора, конвертировавшегося в гол, серьезных вызовов турки петербургской команде предложить не смогли. Тем не менее статистика — упрямая вещь. В этом розыгрыше Лиги Европы «Зенит» проиграл из 6 матчей на выезде 4 игры из 6 с общей разницей 3:11, и это, несомненно, проблема для тренерского штаба Семака. Пока, к счастью, домашние матчи на «Газпром Арене» позволяли двигаться по турниру к финалу.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»