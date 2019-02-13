Госдума отложила второе чтение закона о новостных агрегаторах

Госдума отложила на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта, который запрещает иностранцам владеть более чем 20-процентной долей в уставном капитале новостных агрегаторов. Ранее предполагалось, что документ вновь рассмотрят в феврале 2019 года, но пока в плане работы нижней палаты парламента его нет.

Об этом 12 февраля сообщило издание «Ведомости». Собеседник газеты, глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, объяснил отсрочку тем, что до сих пор не найден компромисс по поправкам в документ.

«Мы ищем формулировки с учетом того, что новостные агрегаторы нельзя приравнивать к СМИ с точки зрения прямого толкования закона, это требует дополнительной проработки», — заявил народный избранник.

Другие собеседники издания в Госдуме высказались более откровенно. По их мнению, депутаты не спешат после того, как Конституционный суд решил скорректировать похожий закон – о 20%-й доле иностранцев в СМИ.

Напомним, в первом чтении законопроект о новостных сервисах был принят в декабре 2018 года. Документ разрешает блокировать агрегаторы на территории России, если доля иностранного владения в них превышает 20%. Против законодательной инициативы выступили «Яндекс» и Минкомсвязь. Было принято решение собирать поправки к документу – до 16 января.