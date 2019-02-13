Конькобежец Виктор Ан решил продолжить карьеру и снова выступать за сборную России

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан намерен вернуться в спорт и продолжить выступать за сборную России. Об этом конькобежец рассказал в интервью южнокорейской газете «Кёнхян Синмун» 13 февраля.

Ан сообщил, что в августе 2019 года он примет участие в отборочных соревнованиях в сборную. В случае успеха он планирует выступать за российскую команду, включая Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Виктор Ан также выразил готовность стать тренером и заниматься развитием шорт-трека в России.

Конькобежец выступал за Южную Корею до декабря 2011 года. Затем он принял российское гражданство и представлял Россию на Олимпиаде-2014 в Сочи, где завоевал три золотые медали.

После допингового скандала спортивный арбитраж не допустил Виктора Ана и многих других российских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. После этого Ан было объявил, что завершает карьеру и возвращается в Южную Корею.