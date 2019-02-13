«Мы создали здоровую макроэкономическую систему». Медведев написал про российскую экономику с «мощной гравитацией»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев стал автором колонки в СМИ, которая опубликована 13 февраля. В ней он написал про перспективы развития экономики страны в течение шести лет, которая, по его словам, будет обладать «мощной гравитацией».

«Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то «мировых жандармов», то «лежачих полицейских», мешающих разогнаться», – пишет премьер в колонке, опубликованной РИА Новости.

По его словам, у санкций есть обратная сторона.

«Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга. Всего три-четыре года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране (курс рубля, инфляцию, процентные ставки, рост экономики и благосостояния людей). А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок», – продолжает Медведев.

«За последние несколько лет мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам. Аккуратная политика в бюджетной и денежно-кредитной сферах помогла не только восстановиться после мощнейшего за последние полвека кризиса, но и начать работу над новыми задачами — национальными проектами», – заключил премьер.

«Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: "Мне нравится та жизнь, которой я живу"», – добавил Медведев.

Таким образом он дал старт проекту пресс-службы правительства и МИА «Россия сегодня» – «Правительство онлайн». Впоследствии министры, руководители ведомств и их заместители примут участие в проекте.