Сходить за «хлебушком». В Петербурге задержали группу закладчиков, оставлявших наркотики в камерах хранения супермаркетов

В Петербурге наркоторговцы заставляли своих клиентов ходить в продуктовый. В качестве тайников для запрещённого товара злоумышленники использовали камеры хранения.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, по подозрению в распространении химического наркотика задержаны десять мужчин и две женщины в возрасте от 23 до 38 лет. Дома у них прошли обыски, найдены психотропные вещества.

Как полагает следствие, двое из группы отвечали за изготовление наркотиков. Производство велось в съёмной квартире. Напарники распространяли продукт на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общение с клиентами велось через интернет-мессенджеры. Для закладок наркоторговцы использовали камеры хранения в продуктовых магазинах.

Возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ («Незаконные приобретение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Ранее в суд направили уголовное дело предполагаемого драгдилера из Колпино. Он распространял свой товар, выбрасывая пакетики с порошком из окна.