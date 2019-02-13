«Я старательно ему подыграл». Друзь ответил на обвинения Бера в попытке нечестно выиграть три миллиона рублей

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь 13 февраля прокомментировал ситуацию с обвинениями со стороны главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. По словам Друзя, именно Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а он решил «ему подыграть».

Накануне Илья Бер опубликовал в «Живом журнале» подробный рассказ о том, как осенью прошлого года магистр элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь предложил ему треть выигрыша, который составляет 3 миллиона рублей, в обмен на вопросы, которые прозвучат в передаче, и правильные ответы к ним. Бер подкрепил свои слова четырьмя аудиозаписями с расшифровкой.

«Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал Друзь в комментарии РБК. По словам магистра, он решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек». «И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — рассказал Друзь.

Он сообщил, что рассказал о ситуации другому игроку «Что? Где? Когда?» Виктору Сидневу, с которым собирался принимать участие в игре «Кто хочет стать миллионером?». Оба решили «ждать, что будет дальше», сообщил Друзь. Позднее, по его словам, Бер позвонил сам и начал диктовать вопросы и ответы. «После первых четырех он прервал диктовку и отключился», – рассказал Друзь.

По словам Друзя, отправляясь на съемку игры, они с Сидневым решили, что «если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству «Миллионера».

«Однако всё оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя, когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?». Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил Друзь.

Что будет Друзю и Беру за желание стать миллионерами — читайте в материале «Фонтанки».