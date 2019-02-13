«Аэрофлот» отменил и задержал десятки рейсов из Шереметьево. Прокуратура начала проверку

Московская транспортная прокуратура организовала проверку из-за массовой отмены и задержки рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево утром 13 февраля.

Накануне авиакомпания объявила, что отменяет или задерживает около 100 рейсов в среду в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Прокуратура пообещала принять меры прокурорского реагирования в случая выявления нарушений прав пассажиров.

С утра 13 февраля из-за сильного снегопада все наземные службы московских аэропортов переведены на усиленный режим работы, сообщает «Интерфакс».