«ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску юзеров с помощью фотографий

Руководство социальной сети «ВКонтакте» начало разбирательство в отношении нового сервиса SearchFace, которое способно искать пользователей с помощью фотографий. По мнению представителя «ВКонтакте», этот онлайн-сервис нарушает правила социальной сети, которая уже готовит обращение в суд.

«Для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории», — отметил он 13 февраля в комментарии ТАСС.

Он отметил, что сервис SearchFace не спрашивает согласия пользователей на сбор и использование их данных.

Как накануне сообщали СМИ, разработчики сервиса не хотят раскрывать своих имен и пока работают анонимно. Они рассказали порталу TJournal., что новый сервис полностью бесплатный и не требует подписки.

По словам разработчиков SearchFace, сервис работает на основе рукописной нейросети, которая основывается на базе из 500 млн лиц пользователей «ВКонтакте».