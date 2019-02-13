Госдолг США достиг рекордных размеров. Правительство разместит гособлигации на 1 трлн долларов

Правительство США побьет собственный рекорд заимствований, разместив государственные казначейские облигации более чем на $1 трлн второй год подряд,. В результате государственный долг Соединенных Штатов увеличится на указанную сумму.

Дополнительные деньги потребовались правительству для покрытия дефицита бюджета на 2019 год. Однако инвесторы могут сделать финансирование дефицита бюджета более дорогостоящим, чем раньше, сообщает 13 февраля РБК со ссылкой на Bloomberg

Объем рынка американских государственных казначейских облигаций составляет $15,6 трлн. Он является крупнейшим и самым ликвидным в мире.

Увеличение предложения казначейских ценных бумаг последовало за сокращением налогов и увеличением государственных расходов, на котором настаивает администрация президента США.

Сейчас госдолг составляет $22,012 трлн, причем с начала февраля 2019 года эта цифра увеличилась более чем на $90 млрд, а за последние одиннадцать месяцев — более чем на $1 трлн.

Темпы роста госдолга при президенте Дональде Трампе обусловлены проведенной в прошлом году налоговой реформой, которая обошлась бюджету США приблизительно в $1,5 трлн, а также ростом средств, выделенных на оборонные нужды.