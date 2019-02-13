«Нечеловеческие условия». В Сети появилось новое видео жизни Цеповяза в колонии строгого режима

Пользователь YouTube Сергей Перин 12 февраля опубликовал еще одно видео, на котором, как он утверждает, запечатлена пасека на территории исправительной колонии № 3 строгого режима в Амурской области, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз.

На записи можно увидеть пчелиное хозяйство, небольшой огород, а также отдельный душ.

«Обратите внимание на масштаб угодий. Отдельно от колонии, внутри колонии, с отдельной калиткой. Хорошая усадьба: пасека, огород, беседка. Отдельное здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3», — сказал Перин в комментарии РИА Новости.18 января Сергей Перин выложил на YouTube видеозапись, которая, по его словам, была снята до 2015 года. На кадрах было запечатлено спальное место Цеповяза в отдельном вагончике, а также мед в пластмассовой таре, хранящийся на территории колонии

Из-за нарушений в колонии, где содержится член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз в январе было возбуждено уголовное дело.

15 ноября стало известно, что в ежемесячный список тюремных покупок Цеповяза входили дорогостоящие продукты и деликатесы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Для заключенного приобретались конфеты, колбасы, cыр, готовые салаты, килограммы красной икры, крабы, красная рыба, а также дорогостоящие предметы гардероба.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году бандиты убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.