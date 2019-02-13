Нетаньяху признал, что Израиль атаковал силы Ирана в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что военные нанесли в понедельник удар по Сирии и назвал его целью иранские силы в соседней стране.

По данным сирийского государственного агентства САНА, в понедельник вечером израильские танки выпустили несколько снарядов по сопредельным районам Сирии, атаковав, в частности, здание разрушенной больницы и наблюдательный пост в провинции Кунейтра.

"Мы действуем каждый день, все время против Ирана, в том числе вчера (в понедельник). Против Ирана и его попыток закрепиться в регионе", – цитирует канцелярия Нетаньяху его высказывания перед отлетом в Варшаву.

В польской столице израильский премьер намерен принять участие в организуемой США ближневосточной конференции, основной темой которой считается угроза со стороны Ирана – его ядерные амбиции и региональная экспансия, в том числе попытки закрепиться в Сирии.