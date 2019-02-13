Кудрин упрекнул Госдуму в поспешном принятии законопроекта о защите Рунета

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает поспешным принятие в первом чтении Госдумой законопроекта о защите Рунета от внешних угроз.

"К сожалению, слишком спешно и без открытого диалога с IT и промышленным сообществом", – написал он в своем твиттере.

"Эти отрасли развиваются как глобальные. Без четких правил и понимания это затормозит инвестиции в IT в решающий момент по цифровизации России", – отметил глава Счетной палаты.

В первом чтении принят закон о суверенном Рунете. К сожалению, слишком спешно и без открытого диалога с IT и промышленным сообществом. Эти отрасли развиваются как глобальные. Без четких правил и понимания это затормозит инвестиции в IT в решающий момент по цифровизации России — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 12 февраля 2019 г.

Законопроект о «суверенном Интернете» принят в первом чтении депутатами Госдумы подавляющим большинством голосов. За 12 февраля проголосовали 334 депутата. Лишь 47 народных избранников из 450 проголосовали против.

Документ вызвал жаркие споры парламентариев, которые начались ещё при обсуждении повестки заседания, когда лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что фракция отзывает подпись соавтора документа, депутата от партии Андрея Лугового. Сам Луговой отзывать подпись отказался и пояснил «Фонтанке», что это был «рабочий момент».

Автор документа Андрей Клишас в Госдуму не приехал, так как у него встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым, заявили «Фонтанке» в аппарате сенатора. Документ представляла его соавтор, член Совфеда Людмила Бокова, которая в качестве главной причины разработки документа назвала доктрину цифровой безопасности США 2018 года, где Россия стоит на первом месте как «угроза».