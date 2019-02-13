Небензя возложил на Запад ответственность за происходящее на Украине

Западные страны, включая Германию, Францию и США, несут основную ответственность за происходящее на Украине, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ по теме четырехлетия Минских договоренностей по Донбассу.

"Запад в целом и три упомянутые мною страны-псевдогаранта (Германия, Польша, Франция) несут за все произошедшее и происходящее прямую ответственность", – сказал Небензя.

"Как несут ее и Соединенные Штаты – настоящие кукловоды всего этого майданного театра, которые сегодня поощряют и покрывают любые провокации Киева, включая недавнюю в Черном море, и с готовностью поставляют оружие в эту страну, подталкивая ее на безрассудные действия", – добавил российский постпред.

Он отметил, что "к сожалению, для нас очевидно, что Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан". "Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией", – заключил глава российской миссии.