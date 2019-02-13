Сергей Семак: До матча решили, что пенальти будет бить Дзюба, но Мак взял на себя ответственность

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал момент с незабитым пенальти в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (0:1).

«Обидно за нереализованный пенальти. Да, ответный мяч улучшил бы картину. До матча мы решили, что пенальти будет бить Дзюба, но Роберт Мак взял на себя ответственность и не смог забить», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч премьер».

Также Семак добавил, что «ничего страшного не произошло».

Напомним, «Зенит» проиграл со счетом 0:1. Пенальти в исполнении Роберта Мака отразил вратарь «Фенербахче».

Ответная игра пройдет в Петербурге 21 февраля.