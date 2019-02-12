В больнице Петербурга исправили неудачное обрезание на дому. Родители сэкономили на обряде для двухлетнего сына 22 тысячи

Мальчик, оказавшийся на руках петербургских медиков после удаления крайней плоти, www.fontanka.ru/2019/02/12/011/ ещё как минимум сутки пробудет под наблюдением. Последствия религиозного обряда пришлось исправлять под наркозом.

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Северной столице, 12 февраля ребёнок отходит после повторной операции, которую провели в детской городской больнице имени святой Марии Магдалины. Выписывать его не планируют ещё как минимум сутки.

Родители объяснили, что провести обрезание для двухлетнего сына требовали их религиозные объяснения. Цена в 25 тысяч, которую назвали в одной из клиник, оказалась неподъёмной, а найденный через Интернет специалист взялся проводить обряд за 3 тысячи. Его работа хирургом в поликлинике №102, по всей видимости, внушила доверие.

Семья приехала из южной республики, в Петербурге живёт на Богатырском проспекте. Оттуда на следующий день после процедуры мальчика с кровотечением забрала скорая. 20 января произошёл аналогичный случай, но родители выжидали с госпитализацией почти двое суток, а после ночи в реанимации настояли на выписке. www.fontanka.ru/2019/01/24/022/