Самолет с перуанским министром вынужденно сел из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Latam совершил во вторник вынужденную посадку в городе Арекипа (Перу) из-за сообщения о бомбе, якобы заложенной на его борту. Об этом сообщила местная газета El Comercio.

По ее данным, на борту самолета находился министр сельского хозяйства и ирригации Перу Густаво Мостахо. Все пассажиры были эвакуированы по надувному трапу.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, угроза была ложной.