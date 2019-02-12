Зеленскому запретили концерт в Виннице

КИЕВ, 12 фев – РИА Новости. Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому и "Студии Квартал 95" запретили выступить с концертом в Виннице – вотчине действующего главы государства Петра Порошенко – в здании, которое подчиняется министерству обороны, сообщается на странице "Команды Зеленского" в Facebook.

"К сожалению, "Квартал 95" и Владимир Зеленский не смогут провести концерт в Виннице. Концерт был запланирован в Доме офицеров, что подчиняется министерству обороны Украины. Из-за этого они получили запрет", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе около 300 участников боевых действий в Донбассе провели акцию против концерта Зеленского во Львове и пытались его сорвать, однако полиция пресекла столкновения. Занимающаяся, в том числе, концертной деятельностью "Студия Квартал 95" была основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал", основателем компании является Зеленский.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего президента Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.