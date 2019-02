Македония официально стала Северной

Соглашение о переименовании республики Македония (БЮРМ) в Северную Македонию официально вступило в силу, страна сменила название, сообщили замглавы МИД Греции Йоргос Катрунгалос и министр иностранных дел БЮРМ Никола Димитров в своих аккаунтах в Twitter.

Они заявили о начале новой эпохи в отношениях двух стран. "С обменом вербальными нотами вступило в силу Преспанское соглашение. Начинается новая эпоха стабильности и мира в регионе, дружбы и сотрудничества с Северной Македонией", – написал Катрунгалос.

Глава МИД Македонии также заявил о начале новых отношений двух стран. "Мы только что обменялись заключительной вербальной нотой: Преспанское соглашение вступает в силу! Сегодня может быть началом длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем и мы будем формировать наше будущее дружбы, партнерства и сотрудничества", – отметил Димитров.

We have just exchanged the final note verbale: Prespa Agreement enters into force! May today be the beginning of a long friendship between Greece and North Macedonia. We can’t change our past, but we can and we will shape our future of friendship, partnership and cooperation.