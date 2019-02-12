Македония официально стала Северной

Соглашение о переименовании республики Македония (БЮРМ) в Северную Македонию официально вступило в силу, страна сменила название, сообщили замглавы МИД Греции Йоргос Катрунгалос и министр иностранных дел БЮРМ Никола Димитров в своих аккаунтах в Twitter.

Они заявили о начале новой эпохи в отношениях двух стран. "С обменом вербальными нотами вступило в силу Преспанское соглашение. Начинается новая эпоха стабильности и мира в регионе, дружбы и сотрудничества с Северной Македонией", – написал Катрунгалос.

Глава МИД Македонии также заявил о начале новых отношений двух стран. "Мы только что обменялись заключительной вербальной нотой: Преспанское соглашение вступает в силу! Сегодня может быть началом длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем и мы будем формировать наше будущее дружбы, партнерства и сотрудничества", – отметил Димитров.

We have just exchanged the final note verbale: Prespa Agreement enters into force! May today be the beginning of a long friendship between Greece and North Macedonia. We can’t change our past, but we can and we will shape our future of friendship, partnership and cooperation. — Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) 12 февраля 2019 г.

Одновременно правительство БЮРМ сообщило, что в силу вступили четыре поправки к конституции, которые парламент страны одобрил 11 января. Информация об этом опубликована в официальной правительственной газете.

Официальная страница правительства www.vlada.mk сменила логотип страны на "Республика Северная Македония – Правительство Республики Северная Македония".

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Договор был вынесен на референдум в Македонии 30 сентября, однако он фактически провалился, к урнам для голосования вышли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение.