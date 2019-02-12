В Адмиралтейском районе ищут следы сотни мигрантов, затерявшихся на рынке труда Петербурга

Более трёхсот трудовых мигрантов получили шанс на новую жизнь благодаря петербургской фирме, штат которой не превышает пяти человек. Впрочем, как показала проверка, и они едва ли работают в компании.

Как сообщает Генпрокуратура 12 февраля, ревизии подвергли работу ООО «Строймонтажиндустрия», от имени которой на миграционный учёт стабильно становились иностранные сотрудники. На Измайловском проспекте, 8, якобы трудоустроено 306 человек, но самой компании по указанному адресу не оказалось.

«Компания предпринимательскую деятельность не осуществляла, по месту постановки иностранцев на миграционный учет не располагалась, а представленные сведения являлись ложными», – заявили в ведомстве. Материалы проверки легли в основу уголовного дела об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ).

По данным СПАРК, «Строймонтажиндустрия» зарегистрирована на Измайловском с 2008 года. Компания с уставным капиталом в 15 тысяч занимается торговлей автотранспортными средствами, к труду привлечено не более пяти человек.