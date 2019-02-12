«Зенит» проиграл «Фенербахче», пропустив после первого удара по воротам

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» во вторник, 12 февраля, в Стамбуле. Петербургская команда уступила со счетом 0:1.

Единственный гол сине-бело-голубые пропустили на 21-й минуте после удара Ислама Слимани. Отметим, что это был первый удар в створ. У «Зенита» была возможность отыграться, когда судья Рудди Буке (Франция) назначил пенальти в ворота турецкого клуба, но вратарь Харун Текин отбил удар Роберта Мака с 11-метровой отметки.

В оставшееся время команды не показали результативных действий. Ответный матч пройдет в Петербурге 21 февраля.