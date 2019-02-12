Лавров и Помпео поговорили о санкциях, Сирии, КНДР и Венесуэле

12 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Майкла Помпео. Дипломаты обсудили наиболее острые проблемы двусторонних отношений и мировой политики, сообщает МИД РФ.

"В связи с анонсированным Госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с «отравлением» в Солсбери С.В.Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, С.В.Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене", – говорится в сообщении российского МИД.

"При обсуждении актуальных внешнеполитических вопросов Лавров предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое воздействие, чем грозит Вашингтон в нарушение международного права. Высказана готовность провести консультации по венесуэльской тематике в русле принципов Устава ООН", – комментирует ведомство ещё один важный аспект переговоров.

Также главы внешнеполитических ведомств затронули положение в Сирии, согласившись с необходимостью продолжать двусторонний диалог в интересах выполнения резолюции СБ ООН 2254. Обменялись и мнениями о состоявшихся в последнее время контактах представителей МИД России и Госдепартамента США по ситуации вокруг Корейского полуострова и с целью продвижения афганского урегулирования.