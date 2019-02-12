Аваков представил в США план по возвращению Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил в США свой план по возвращению Донбасса под контроль Киева.

"В институте мира США провели круглый стол с участием авторитетных экспертов, членов парламента и госдепа США и международных организаций. Откровенно обсудили возможности, риски плана деоккупации Донбасса. Начало международного диалога – важнейший шаг на пути реализации нашего плана", – написал Аваков в Twitter.

В Інституті Миру США @USIP провели круглий стіл за участю авторитетних експертів, членів парламенту і Держдепу США та міжн. організацій. Відверто обговорили можливості, ризики плану деокупації Донеччини. Початок міжнар.діалогу – найважливіший крок на шляху реалізації нашого плану pic.twitter.com/FiNtjY0V7s — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 12 февраля 2019 г.

По его словам, в ходе круглого стола обсуждались юридические аспекты плана.

Ранее Аваков представил новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе вместо минских переговоров, которые, по его мнению, себя исчерпали. Согласно плану, предлагается постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, а начать с отдельного города или района. После этого должна проводиться работа по разминированию территорий и решению экологических проблем, полагает глава МВД.