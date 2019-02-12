Sky News: После инцидента в Керченском проливе для России готовят новые санкции

Евросоюз и Соединённые штаты собираются наложить на Россию новые ограничения из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе. Об этом 12 февраля сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, Британия и несколько союзников в ЕС настаивают, чтобы о новых антироссийских санкциях объявили уже в ближайшие недели. Источники The Financial Times говорят, что «ответ на агрессию в Азовском море» обсудят на встрече глав МИД стран Евросоюза 18 февраля, а в силу ограничения вступят примерно через два месяца.

Издание сообщает, что санкции коснутся физических лиц и компаний, которые имеют прямое отношение к задержанию украинских кораблей.

Корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября нарушили границу и зашли в российские территориальные воды. Погрануправление ФСБ России по Крыму сообщило, что корабли совершали опасные манёвры, не реагируя на требования пограничников. В результате вооружённого противостояния они были задержаны российской стороной. Украинцам предъявили уголовное дело о незаконном пересечении границы в составе организованной группы по предварительному сговору. Представители Евросоюза назвали действия России неприемлемыми.