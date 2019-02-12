Moody’s повысило рейтинги 12 российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за повышением суверенного кредитного рейтинга России повысило рейтинги 12 российских компаний с уровня Baa3 до уровня Baa2, говорится в материалах агентства. Прогноз по рейтингам также пересмотрен с позитивного до стабильного.

В частности, агентство повысило рейтинги «Алросы», «Газпрома», «Газпром нефти», «Лукойла», ММК, НЛМК, «Норникеля», «Новатэка», «Северстали», РЖД и «Транснефти» и ФПК.

Помимо этого, агентство также присвоило рейтинг Baa3 четырем российским компаниям — «Атомэнергопром», «Россети», «Русгидро» и ФСК ЕЭС. Прогноз по рейтингам этих компаний — «стабильный».

9 февраля международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг России до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом. В сообщении агентства указывается, что повышение рейтинга связано c укреплением финансовых показателей страны, которые помогут России противостоять новым возможным санкциям США.

В феврале 2018 года до инвестиционного уровня (BBB-) рейтинг России повышало S&P, в августе того же года подтвердило рейтинг на уровне ВВВ– агентство Fitch.